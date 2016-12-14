Презентация издания научного труда «Мифтах аль-Кур’ан» выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри

20 декабря в 14.00 в Национальном музее РТ состоится презентация издания научного труда выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри (1825-1902) — рукописной книги «Мифтах аль-Кур’ан», первом справочнике-конкордансе Священного Корана татарского богословия. Оригинал рукописи хранится в Отделе редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. Спустя 130 лет настал час явления миру рукописи, название которой в переводе означает «Ключ к Корану».

В западной коранистике первый конкорданс Корана был составлен известным немецким ориенталистом Густавом Флюгелем и вышел в свет в 1842 г. в Германии. Второй подобный труд, составленный российским востоковедом Мирзой Казем-беком, был издан в 1859 году в России.

Татарский ученый-энциклопедист Каюм Насыри закончил свой конкорданс в 1886 году, отдав ему четыре года напряженного труда. Он оценил этот труд как плод своего наивысшего усердия в науке. Целью ученого было создание специализированного алфавитного словаря лексических единиц Священного Писания в помощь мусульманам для облегчения пользования Кораном и его изучения. Автор подчеркнул, что его труд позволит каждому специалисту работать с Кораном на уровне Коран-хафиза.

Предлагаемый вниманию научной общественности «Мифтах аль-Кур’ан» представляет собой двухтомное издание, в котором первый том, — «Калям Шариф», — факсимиле казанского издания Корана 1861 года, взятый Каюмом Насыри за основу составленного им конкорданса. Второй том представляет собой факсимиле самой рукописи «Мифтах аль-Кур’ан».

Даже в наши дни этот труд является сенсационным и сохраняет свою актуальность и ценность как для мусульманской науки, так и для научного исламоведения, востоковедения и истории науки в целом.

В презентации примут участие известные историки и исламоведы, студенты, сотррудники музеев и библиотек.

Посмотреть на карте Казани