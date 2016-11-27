Сегодня на центральном железнодорожном вокзале Казани встречали легендарного оперного певца Зураба Соткилаву. Народный артист СССР планирует завтра, 28 ноября, выступить на гала-концерте фестиваля им. Рашита Вагапова, который состоится в филармонии им. Тукая. 79-летний Соткилава должен исполнить сразу три песни за музыкальный вечер.
На концерте также ожидается выступление народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой и виртуоза-музыканта Айдара Гайнуллина.
Оперный певец Зураб Соткилава приехал в Казань
Сегодня на центральном железнодорожном вокзале Казани встречали легендарного оперного певца Зураба Соткилаву. Народный артист СССР планирует завтра, 28 ноября, выступить на гала-концерте фестиваля им. Рашита Вагапова, который состоится в филармонии им. Тукая. 79-летний Соткилава должен исполнить сразу три песни за музыкальный вечер.
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