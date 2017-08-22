В качестве маляра министр российской культуры Владимир Мединский поработал на фестивале «Том Сойер Фест» в Казани. Фестиваль назван в честь известной сцены, когда герой романа Марка Твена Том Сойер красит забор.

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский красил забор в Казани не один, а в компании со своим казахстанским коллегой Айратом Сибагатуллиным, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Два министра покрасили забор у дома №66 на улице Волкова. Этот дом в настоящий момент восстанавливают волонтеры. Теперь забор около дома имеет темно-желтый цвет: министры покрасили. Мединский признался журналистам, что красить заборы намного веселее, чем в офисе сидеть.

Владимир Мединский прибыл в Казань для вручения документа о внесении Успенского собора (построен в 1560 году) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.