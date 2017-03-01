Лучшие сценаристы Татарстана получат 100 000 рублей

При поддержке Министерства культуры РТ 4-6 апреля в Казани состоится III Всероссийский форум «Время кино». Одной из основных практических секций мероприятия станет «Открытый Республиканский конкурс киносценариев», в рамках которого пройдут и мастер-классы. Победители конкурса получат денежные премии на общую сумму 100 000 рублей.

ГБУК РТ «Татаркино» продолжает прием заявок до 10 марта. К 30 марта отборочная комиссия выявит 10 участников, которые примут участие в публичной защите своих работ на конкурсе киносценариев в рамках форума.

Авторы лучших сценариев будут награждены денежными премиями. Остальные смогут принять участие в мастерской форума, где будут разбираться работы участников с разным уровнем знаний и опыта.

Для татарстанских кинодраматургов сценарная секция форума — это возможность обмена опытом с успешными молодыми коллегами из регионов России. Также под руководством известных сценаристов участники получат практические навыки в написании сценариев, подготовке их к питчингу и конкурсам, а также интеграции в процесс кинопроизводства.

В отборочную комиссию войдут Министр культуры РТ Айрат Сибгатуллин, заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова, заведующий сектором кинематографии Министерства культуры РТ Лия Гильмутдинова, директор ГБУК РТ «Татаркино» Владимир Батраков, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров, преподаватель факультета кинематографии и телевидения КазГИК Юлия Захарова, член Отборочной комиссии КМФМК, киновед Адиля Хайбуллина, сценарист Денис Осокин, руководитель литературно-драматургической части ТГАТ им.Г.Камала Нияз Игламов.

Спикерами 3-х дневного сценарного интенсива станут сценарист и режиссер Юсуп Разыков, сценаристы Илья Рубинштейн и Денис Осокин.

Напомним, что III форум «Время кино» состоится в Казани 4-6 апреля. Форум направлен на поддержку региональных кинематографистов и пройдет тремя секциями: «Питчинг кинопроектов» (регионы России), «Конкурс киносценариев» (Республика Татарстан) и «Киножурналистика»(Казань).

Форум «Время кино», который ранее проходил в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино, начиная с 2017 года, будет реализовывать свою программу два раза в год — весной и осенью. Учредителями весеннего форума «Время кино» являются Министерство культуры Республики Татарстан, Молодежный центр Союза Кинематографистов РФ и ГБУК РТ «Татаркино».