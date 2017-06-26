Казанский Сабантуй пройдет в Березовой роще и на ипподроме

Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в Казани 15 июля. Главными праздничными площадками станут Березовая роща (в районе Мирного) и ипподром «Казань».

Праздник в Березовой роще начнется в 10:00. Спустя час будет представлен театрализованный пролог с зарисовками о традициях татарского народа. Батыры разыграют барана и автомобиль, а казанцы поучаствуют в классических состязаниях: бег по качающемуся бревну, бой мешками, разбивание горшков, бег с яйцом в ложке и так далее.

К вечеру народные гуляния продолжатся на территории ипподрома. Помимо конноспортивных соревнований, посетителей ожидает концерт с участием звезд татарской эстрады, рассказали на деловом понедельнике.

e-Kazan.ru