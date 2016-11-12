Казань в списке лучших городов для путешественников опередила Москву

Рейтинг наиболее привлекательных туристических маршрутов был сформирован по соотношению цены и качества обслуживания в отелях.

Казань обогнала Москву в рейтинге лучших туристических маршрутов Европы. Столица Татарстана, набрав 96,21 балла, заняла 18-ю строчку рейтинга, а столица России — 35-ю.

Топ-100 наиболее привлекательных для путешественников городов был сформирован по соотношению цены и качества обслуживания в отелях, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на исследование системы поиска отелей Trivago.

Рейтинг был составлен с учетом средней стоимости проживания в гостиницах и отзывов, оставленных туристами. В европейский список попали еще три российских города — Суздаль, Калининград и Санкт-Петербург.