К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза М.П. Девятаева

«Девятаев Михаил Петрович: жизнь и подвиг»

8 июля исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Девятаева Михаила Петровича. Специально к юбилейной дате в Национальном музее Республики Татарстан работает выставка «Девятаев Михаил Петрович: жизнь и подвиг». В фондах Национального музея РТ имеется мемориальная коллекция М.П. Девятаева. В 1957 г. и в 1981 г. Михаил Петрович Девятаев передал в музей свои личные вещи (шлем летчика, планшет, портупею), письма, телеграммы и поздравительные открытки на его имя.

В 2005 и в 2012 году коллекция была пополнена из семейного архива: вдова М.П. Девятаева – Фаузия Хайрулловна Девятаева и его дочь Нелли Михайловна Девятаева передали его личные вещи (часы наручные, фуражку), книгу Девятаева М.П. «Побег из ада», знаки, медали памятные, фотографии, почетные грамоты, благодарности, книги с дарственными надписями Девятаеву М.П. на русском и немецком языках, подарки и сувениры.

Переданные материалы имеют мемориальное значение, отражают подвиг М.П. Девятаева во время Великой Отечественной войны, его большую военно-патриотическую работу, активную жизненную позицию, широту взглядов и обширную географию контактов.

Имя человека-легенды, советского летчика-истребителя, совершившего 8 февраля 1945 года вместе с десятью соотечественниками побег из немецкого концлагеря на острове Узедом (Германия), вошло в мировую историю.

С начала войны позывной «Мордвин» часто звучал в воздушных боях. На счету командира звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка Девятаева было 9 вражеских самолетов. И вдруг – страшная трагедия плена. 13 июля 1944 года в воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит, и, приземлившись в бессознательном состоянии на захваченной противником территории, летчик оказался в плену.

Пытки и издевательства в плену не сломили мужественного летчика, он пытался бежать, был схвачен и отправлен в другой лагерь. Ему было всего 26 лет, когда он оказался в концлагере Заксенхаузен, а затем на острове Узедом – сверхсекретном центре гитлеровской Германии, где производилось и испытывалось новое ракетное оружие нацистского рейха – самолеты, ракетные установки ФАУ-1, ФАУ-2. Узник, попавший на этот остров, был обречен, его живым отсюда не выпускали.

Побег из концлагеря 8 февраля 1945 года, совершенный М.П. Девятаевым и группой советских военнопленных на немецком бомбардировщике Heinkel He 111 H-22, стал спасением и подвигом.

Советское командование получило стратегически важные сведения о засекреченном острове Узедом, точные координаты стартовых установок ФАУ, которые находились вдоль берега моря. Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву было присвоено только в 1957 году благодаря инициативе легендарного конструктора космических кораблей С.П. Королева.

После войны он жил и работал в Казани капитаном речного флота, в том числе возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях – «Ракета» и «Метеор».

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями Почетный гражданин Республики Мордовия, а также городов: российской Казани и немецких Вольгаста и Цинновица.

Выставка с личными вещами М.П. Девятаева в Национальном музее РТ будет работать до 1 августа 2017 г. А также в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. демонстрируются предметы из его коллекции.

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