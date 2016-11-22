Эмилия Кларк сыграет в новом эпизоде «Звездных войн»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дэйнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», сыграет в новом фильме киновселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны», сообщает сайт Starwars.com.

Фильм будет посвящен истории юного Хана Соло, космического контрабандиста киносаги «Звездные войны», которого в новом фильме сыграет Олден Эйренрайк, известный по ролям в картинах «Тетро» (2009 год), а также фильмах Вуди Аллена и братьев Коэнов.

Сайт не сообщает, кого сыграет Эмилия Кларк в новой картине, выход которой намечен на 2018 год.