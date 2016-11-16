Эльмира Калимуллина будет озвучивать героев сериала «Игра престолов» на татарском языке

Финалистка шоу «Голос», заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина присоединилась к команде, занимающейся озвучкой сериала «Игра престолов» на татарском языке. Об этом сообщили на официальной странице «БЕРЕНЧЕ studio» в Instagram.

Сама певица продублировала эту новость на своей странице, однако пока не рассказала, кого из персонажей сериала она будет озвучивать.

«Друзья! Дуслар!!! Спешу сообщить вам новость! Меня пригласили поучаствовать в интереснейшем проекте. Это озвучка на татарском языке сериала «Игра престолов»! Скоро сообщу подробности!», — написала певица.