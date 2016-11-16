Елка в Набережных Челнах зажжется на набережной Тукая

Впервые в Набережных Челнах в этом году новогодние мероприятия с песнями и плясками пройдут не только на традиционных местах, к примеру, на площади Азатлык, в парке Победы, но и на обновленной набережной Тукая.

Об этом стало известно 15 ноября, в ходе рабочей встречи мэра автограда Наиля Магдеева с представителями консалтингового бюро «Стрелка». Предполагается, что на набережной в поселке ГЭС установят новогоднюю елку и определенную часть берега оборудуют под открытый ледовый каток, сообщает пресс-служба мэрии.

Предварительная дата открытия новогодней елки на площади Азатлык — 23 декабря.

Сообщается, что в этом году Дед Мороз с Великого Устюга в автоград не приедет, челнинцев будет развлекать местный Кыш Бабай и его верные помощники.