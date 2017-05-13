Дни швейцарского кино в Казани

Посольство Швейцарии в России и Центр современной культуры «Смена» представляют проект «Дни швейцарского кино». В течение пяти дней с 24 по 28 мая в «Смене» покажут 5 фильмов, снятых в последние годы в италоязычном кантоне Швейцарии Тичино. Вход на все показы бесплатный.

Программу Дней швейцарского кино представит руководитель отдела культуры Посольства Швейцарии в России Елена Наумова, а на одном из показов будет присутствовать режиссер Михаэль Бельтрами.

Всего в программе пять фильмов — три игровых и два документальных, — которых нет ни в интернете, ни в прокате. Показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ

■ 24 МАЯ | 19:30

«Синестезия» (реж. Эрик Бернаскони)

Встреча с Еленой Наумовой

■ 25 МАЯ | 19:30

«Хлеб и тюльпаны» (реж. Сильвио Сольдини)

■ 26 МАЯ | 19:30

«Река всегда права» (реж. Сильвио Сольдини)

■ 27 МАЯ | 18:00

«То, что остается» (реж. Михаэль Бельтрами)

Встреча с режиссером

■ 28 МАЯ | 18:00

«В свободном падении» (реж. Никколо Кастелли)

Вход бесплатный

Возрастное ограничение: 16+

Место проведения: Центр современной культуры «Смена»

Адрес: Казань, Бурхана Шахиди, 7

Телефон: +7 (843) 249-50-23