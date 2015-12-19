Ди Каприо мечтает сыграть Ленина и получить российское гражданство

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что мечтает сыграть Ленина, сообщает интернет-издание Planet Today.

По словам актера, помимо внешнего сходства с молодым Ульяновым, у него есть русские корни.

В интервью перед премьерой своего нового фильма знаменитый актер рассказал о бабушке из Перми и поделился тем, что любит Россию и хотел бы получить российское гражданство. По официальным данным, бабушка актера носила фамилию Смирнова. Сам Ди Каприо любит смотреть старые советские фильмы и коллекционирует постеры к ним.

В 2010 году Ди Каприо рассказал российскому президенту Владимиру Путину на Тиграном саммите, что его дед также был русским.

«Так что я не на четверть, а наполовину русский», — заявил тогда Ди Каприо.