Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчества Казани»

19-летняя жительница Сызрани Анастасия Земцова признана самой красивой студенткой в Казани и получила подарочный сертификат на обучение на курсе телеведущей в столице Татарстана. Финал конкурса красоты завершился 2 декабря.

Настя вновь доказала, что в Сызрани самые красивые девушки. Она признана самой красивой студенткой в Казани, что является вторым по рангу званием конкурса «Мисс студенчества Татарстана». В конкурсе участвовали более 100 студенток вузов Татарстана, ростом от 170 сантиметров и весом до 75 килограмм. До финала дошли только 20 самых красивых. Жюри оценивало обаяние, грациозность и таланты девушек, а также их активное участие в культурной жизни своего вуза.

Анастасия Земцова — выпускница сызранского лицея, а сейчас она студентка второго курса Казанского национального исследовательского технологического университета.

«На протяжении 10-ти лет я увлекаюсь танцами, являюсь лауреатом и победителем многочисленных конкурсов и фестивалей, – сообщила Настя журналистам. – В этом году я исполнила свою мечту – стала дипломированным визажистом».

По словам девушки, она любит всё, что связано с фото и очень любит оказаться в роли фотомодели. Главное жизненное кредо Насти: «Чтобы найти себя в жизни, нужно пробовать и еще раз пробовать себя во всех ее видах и сферах».

На эти выходные дни Анастасия приехала к родителям в Сызрань. По ее словам, она ездит на малую родину ежемесячно.

ТРК «ТЕРРА»