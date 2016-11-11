Arrival — «Умная и красноречивая научная фантастика»

Когда пришельцы впервые появляются в Arrival, это совсем не похоже на типичный фильм-вторжение. Первый признак чего-то необычного происходит, когда начинается симфония пульсаций уведомлений смартфонов на лекции доктора Луизы Бэнкс (Amy Adams).

Присутствующие оказываются оповещены историей, которая вот-вот захватит весь земной шар: огромные, в форме гальки космические корабли прибыли и парят в воздухе в 12 случайных местах Земли. Это типичный спокойный старт суперумного Sci-FI, который ударит по вашему разуму и оставит на краю кресла, не прибегая к взрывам или форсированным истребителям.

То, что он захватывает с первых моментов, во многом благодаря превосходному вводному монтажу, в котором нам представлены Бэнкс и ее дочь, которую она теряет из-за болезни: это душераздирающее повествование, которое играет как начало дергающего слезы «Вверх». Луиза сейчас живет одна в удаленной хижине, продолжая свою работу в качестве лингвиста, сохраняя большинство других людей на расстоянии вытянутой руки. Она оказывается втянутой в историю, когда ее вербуют за языковые навыки: инопланетные стручки открывают свои ворота на 15 минут каждые 18 часов, и правительство США отправляет ее вместе с физиком-теоретиком Иеном Доннели (Jeremi Renner) на один из кораблей, чтобы начать диалог и выяснить, кто они и почему именно здесь. Похожие вопросы задают и другие страны.

Веллер не только ближе всех подошел к грани научной фантастики, но и затронул политические взаимоотношения между странами и личные отношения между людьми. В непонятной ситуации человечество легко поддается агрессии, и только развитие и единство могут исправить ошибки, существующие на сегодняшний момент. Необычное переплетение временных рамок раскроет границы самого понятия жизни, а бесстрашие доктора Бэнкс стирает все предрассудки о слабом поле.

Эта картина может заслужить звание лучшего фильма 2016 года. А глубокий смысл и красивые пейзажи с космическими инопланетными судами заставят вас пересмотреть этот фильм не один раз.

Эви Хазрятова,

Слава Крайнов

Источник: www.kino-kassa.ru

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