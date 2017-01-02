Афиша-2017: куда сходить в новогодние праздники

КАЗАНЬ.

Выставочный зал «Манеж».

Представление «Новая сказка о Шурале».

Со 2 по 9 января в 11:00 и 14:00.

Сказка-балет с участием профессиональных артистов театров оперы и балета, драматических театров о волшебстве, дружбе и любви. Злая Снежная Королева заколдовала сына Деда Мороза Батыра и превратила его в Шурале, страшное горбатое чудовище, живущее в лесу. Ребятам и Снегурочке нужно отправиться в необычное путешествие и вернуть Батыра.

Стоимость билета: детский 150 рублей, взрослый 350 рублей.

Центр «Эрмитаж-Казань».

Интерактивная программа «Рождественские забавы, или Новогодние хлопоты при императорском дворе».

1, 5 и 8 января в 16:00.

Дети и их родители приглашены на бал к императорскому двору. Вы познакомитесь с вековыми традициями празднования Рождества и Нового года. Но прежде чем отправиться на бал, необходимо к нему подготовиться: узнать правила этикета, разучить старинные танцы и познакомиться с бальными играми. Ну, а потом — любимые танцы и забавы у елки.

Стоимость билета: 400 рублей (праздничная программа + подарок).

Центр «Эрмитаж-Казань».

Новогодние истории нереальных героев. Кукольные сезоны.

До 1 февраля.

Выставка живописи, графики, авторских кукол и мультфильмов: герои выставки хорошо знакомы нам по кино, сказкам, мифам и легендам. куклы-малыши, Белая королева, забавный рождественский олень-качалка, Красный конь, Дракон, Абсалем-Синяягусеница, забавные мишки и всего более пятидесяти творений казанских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства создают праздничное новогоднее настроение. В валяных куклах дети узнают персонажи сказок Туве Янссон о Мумми-тролях, а в Рыцаре на улитке американского актера Эдриана Боуди (фильмы «Отель «Гранд Будапешт» и «Пианист»).

На выставке представлены мультфильмы. Персонажи рождественского вертепа — Мария и младенец Иисус, Иосиф и ангелы, пастухи и овцы — разместились в расписном старинном шкафу.

Стоимость билета — 150 рублей. Для пенсионеров и студентов — 100 рублей, для школьников -80 рублей.

Световое шоу на Спасской башне.

2 января с 18:00 до 22:00.

На Спасской башне Казанского Кремля развернется уникальное световое шоу. С помощью современного формата 3D-mapping жители и гости города смогут увидеть чудесные превращения, происходящие с одной из главных башен древней крепости.

Музей истории Благовещенского собора.

Мастер класс «Новогодний маффин».

2 января в 11:00.

Как приготовить нежное лакомство в виде кремовой новогодней елочки на бисквитной подставке? Украшается угощение так, как хочется именно вам.

Стоимость билета: 700 рублей.

Музей естественной истории Татарстана.

Секретная лаборатория Деда Мороза.

7, 8 января в 13:00.

Программа, на которой ребята научатся сами творить чудеса. Ведь веселые профессора выведали все-все секреты Деда Мороза и Снегурочки и готовы ими поделиться.

Они расскажут и покажут ребятам:

как получить арктический холод, снег и вьюгу прямо на столе;как приготовить коктейль-шипучку и приготовить лимонад по рецепту Дедушки Мороза? как сделать снег цветным, а снежинки -большими-пребольшими. какой бывает «научный» декор для елки и еще много всего другого.

Стоимость — 350 рублей.

Новогодняя программа «В гостях у Деда Мороза».

3, 4, 5 января в 11:00 и в 13:00.

Участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пока Дедушка Мороз добирался до нас, он обронил свой необычный посох, растеряв всю его волшебную силу. Чтобы вернуть утраченную силу посоха, ребятам и главным героям предстоит отыскать шесть вершинок-снежинок. На этом непростом пути их ждут разные испытания, конкурсы, задания и игры. А в завершении праздника главные герои одарят юных гостей памятными сувенирами.

Стоимость: 450 рублей (взрослый + ребенок).

Новогодний квест.

По 15 января с 10.00 до 17.00.

С помощью карты-путеводителя участникам квеста нужно пройти по 12 залам музея и встретиться с участниками необычайных событий, происходивших на Земле миллионы лет назад. Тем, кто правильно ответит на вопросы, вручат сувенир.

Стоимость: взрослые — 250 рулей, пенсионеры, студенты — 100 рублей, школьники — 80 рублей.

Мастер-классы от студии «Города мастеров».

7 января в 15:00.

«Рождественское чудо» (по созданию панно из яичной скорлупы в технике декупаж).

14 января в 15:00.

«Сказочные персонажи» (по батику).

21 января в 15:00.

«Зимнее настроение» (по созданию подсвечников).

Стоимость: 350 рублей — ребенок, 700 рублей — взрослый.

Музей истории государственности Татарстана.

Новогодний праздник «Шаг в сказку с феей Анастасией и Ёлочкой».

По 6 января.

Машина времени, которая возвратит взрослых в детство. Внимание маленьких гостей всецело захватят новогодние песни и викторины. Зрителей ждет спектакль по сказкам Братьев Гримм «Госпожа Метелица». Из спектакля мы узнаем, как зло было наказано, а милосердие и трудолюбие — щедро награждены, почему падает снег и кто такая Госпожа Метелица.

Стоимость билета: дети- 450 рублей, взрослые — 150 рублей.

Новогодний зоопарк своими руками.

До 9 января (10.00, 12.00, 14.00, 16.00).

Изготовить символ восточного календаря — просто!

Воплощать в жизнь творческие задумки можно детям и взрослым. Увлекательное занятие разовьет творческий взгляд у малышей и их родителей.

Стоимость билета: 150 рублей.

Мастер класс «Пряничный домик».

4, 5, 7 и 8 января в 11.00.

Создание собственными руками домика из Рождественской сказки — это осуществленная мечта ребенка. Самому придумать, как выглядит сказочное жилище любимого персонажа из вкуснейших лакомств — это незабываемая радость, которая будет сопровождать малыша все праздничные дни.

Стоимость билета: 700 рублей.

Музей исламской культуры.

Открытка-игрушка своими руками «Петушок».

6 января в 10.00, в другие дни по предварительной записи.

Миниатюрные фетровые игрушки полны очарования, а сделать такую под силу даже младшему школьнику.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Квест «Сезам, откройся».

По 10 января с 9.00 до 16.00.

«Сезам, откройся!» — заклинание, которое в сказке про Али-бабу открывает вход в пещеру с богатствами. Чтобы найти выход из нее, нужно совершить путешествие по необыкновенной мечети Кул Шариф, разгадать множество загадок и найти загадочную дверь. Что же ждет за ней?

Стоимость: 80 рублей с человека (группа от 10 человек).

Путешествие-занятие «Волшебный караван».

3 и 5 января 2017 года в 13.30, в другие дни по предварительной записи.

В компании Фатимы из Саудовской Аравии и караванщика Саида караван пройдет по знойной аравийской пустыне, встречая на разных остановках Каллиграфа, Говорящего Кактуса и Мудрого Паука, которые предложат разные задания. За каждый пройденный этап ребятам достанется кусочек ковра-самолета, который унесет их до самой Медины. Каллиграф знакомит гостей с арабской графикой и предлагает им создать собственный шамаиль: слово «салям» — «мир» в виде голубя мира. Проходя по необыкновенной пустыне и мечети Кул Шариф, ребята познакомятся с историей хиджры, Музеем исламской культуры и убранством одной из прекрасных соборных мечетей Европы.

Стоимость билета: 200 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: (843) 567−81−52.

Культурно-образовательная новогодняя программа «Восток — дело тонкое».

4 января в 16.00.

Восток — это мир загадок и тайн. Он всегда манил своей экзотикой, обычаями и традициями. Окунуться в сказочный мир Востока, прикоснуться к таинству проведения свадебного обряда «никах», примерить на себя образ «восточной красавицы» и «королей пустыни», а также познать тонкости арабской каллиграфии вы сможете на новогодней программе в Музее исламской культуры.

Стоимость 200 рублей.

Музей Пушечного двора.

Новый год с дымковской свистулькой.

3, 4, 5, 6 января в 12:00 и в 16:00.

Интерактивный квест с заданиями и вопросами на выставке «Ярких красок хоровод. Расписная дымковская игрушка».

Стоимость билета: дети — 200 рублей, взрослые — 150 рублей.

Показ советских новогодних мультфильмов.

По 15 января 2017 года.

По входному билету в музей: взрослые — 150 рублей, студенты, пенсионеры, школьники — 80 рублей.

Фотосессия в картине по тематике Дымковской барыни.

По 15 января с 12.00 до 15.00.

Стоимость: 50 рублей.

Выставка «Новогодние истории нереальных героев. Кукольные сезоны».

По 5 февраля.

Стоимость билета: взрослый — 150 рублей, студенты, пенсионеры — 80 рублей, школьники — 50 рублей.

2 и 6 января в 12:00.

Театрализованная игровая программа по выставке «Новогодние истории нереальных героев. Кукольные сезоны».

Путешествие в легенду вместе с персонажами добрых историй и мультфильмов.

Стоимость билета: 400 рублей (праздничная программа + подарок).

Мастер-класс «Новогодний ангел».

6 января в 16:00.

Волшебством и радостью можно сделать, подарив родным и друзьям символ любви — ангелочка, изготовленного своими руками.

Стоимость билета: 250 рублей.

Мастер-класс «Витражная роспись».

5 и 7 января 2017 года в 16:00.

Вы научитесь основным приемам росписи по стеклу, работе с витражными красками и контурами. Героем росписи будет символ наступающего года — огненный петух.

Стоимость билета: 250 рублей.

Дворец культуры химиков.

Шоу Европейского театра мыльных пузырей «Волшебная планета пузырей».

4 января, 11:00—12:30, 14:00—15:30.

Зрителей увидят огромные мыльные пузыри разных форм. Их ждет яркое представление с множеством волшебных превращений: необычное освещение и чудесные эффекты — самое то в новый год.

Национальная деревня «Ханский двор» в международном конноспортивном комплексе «Казань».

1−15 января с 12:00 до 21:00.

Анимационная программа «Зимний Сабантуй»;.

1−8 января.

Интерактивная программа для детей «Сказки в городе».

Здесь можно увидеть елку-дом «Ханский дворец», попробовать национальные блюда, увидеть мультипликационные шоу, танцы и услышать песни, покататься на лошадях и собаках хаски и др. Работают каток, детские горки, конный двор, фонтанный дворик и прочее.

Кремлевская набережная.

Здесь есть Набережная, где можно показаться на коньках, и Сказочный городок.

На каток можно прийти со своими коньками, а можно взять коньки в прокате, которых теперь стало два. Первый — на привычном месте рядом с Французской каруселью, а новый прокат открывается в павильоне у НКЦ «Казань».

Режим работы катка:

Будни с 16:00 до 22:00.

Пятница с 16:00 до 23:00.

Суббота с 12.00 до 23.00 (технический перерыв с 16:00 до 18:00).

Воскресенье с 12.00 до 22.00 (технический перерыв с 16:00 до 18:00).

Стоимость: вход на каток со своими коньками — 50 рублей (оплата за день)*, прокат коньков+вход — 130 рублей (оплата почасовая).

Сказочный городок с Деревней Эльфов открыт в будни с 16.00 до 22.00 часов, в выходные и праздники — с 12.00 до 22.00.

Вход в Сказочный городок — 200 рублей. На входные билеты предусмотрены семейные пакеты 2+1 и 2+2 (взрослые и дети). Пакет 2+1 стоит 500 рублей, пакет 2+2 600 рублей.

В стоимость входного билета входит: посещение Дома Деда Мороза, катание на сноутюбинговых горках, сферический кинотеатр, Деревня эльфов с живыми инсталляциями, детская площадка. Детям до 3-х лет включительно вход бесплатный.

Отдельно оплачиваются: Ясли — 200 рублей; Мастерская — 200 рублей; Спектакль в Театре эльфов — 200 рублей. Также есть возможность приобрести сладкий подарок, который вручит Дед Мороз в своем доме, его стоимость 350 рублей.

Ледовый городок у Театра Кукол.

Работает у театра кукол ежедневно. Здесь можно полюбоваться скульптурами изо льда, покататься на горках и аттракционах.

Планетарий КФУ в пос. Октябрьский Зеленодольского района.

«Новый год под звездным куполом» (0+).

Программа для детей и их родителей.

4−9 января.

Гости отправятся в путешествие в страну звезд, услышат о загадках Вселенной, увидят сферический фильм, и, конечно, будут водить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Резиденция Кыш Бабая в с. Яна Кырай Арского района.

До 25 января.

Зрителей ждут интерактивные представления с участием героев татарских национальных сказок, мастер-класс по изготовлению снежинок, веселые соревнования, катание на лошадях.

Чистополь.

Купеческая гостиная музея-заповедника. Программа «Елка в доме купца Подуруева».

По 8 января.

Встреча с забавными персонажами, игры и подарок из рук Деда Мороза.

Великий Болгар.

Программа «Новогодний калейдоскоп».

По 8 января.

Театрализованная встреча-представление, где гостей поприветствуют Хан, Хан-бике,Петр Первый, Екатерина Вторая. Хоровод и фотосессия прилагаются.

Елабуга.

Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Программа «Зимние забавы купеческого городка».

Взятие снежной крепости, конкурс на лучшего снеговика, традиции свадебных обрядов, русские и татарские народные игры.

Свияжск.

Комплекс «Ленивый торжок».

1 — 10 января в 11.00, 13.00, 14.30, 16.00.

Интерактивная сказка «Сказ о Никите-стрельце и царице Сююмбике».

В программе — богатырские поединки, прыжки чрез огромную скакалку, командная игра по захвату «вражеского» знамени и не только.