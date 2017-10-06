7/10 | Спектакль «Собака или Человек?»

7 октября на сцене творческой лаборатории «Театр-Вентилятор» состоится далеко не такой детский, как может сначала показаться, спектакль «Собака или Человек».
«Собака или Человек?» — яркая история подростков, в основу которой лёг рассказ Константина Сергиенко «До свидания, овраг», где действие разворачивается между уличными собаками в овраге. Режиссеры перенесли образы собак на подростков, насытили их реальными жизненными историями и мыслями на тему справедливости, отношений ребёнка и взрослого, человека и социума, столкновения свободы и правил, доброты и обмана.
Весь спектакль в нескольких словах — это яркие образы, броские танцы, детские глаза, взрослые мысли, и конец, который никого не оставит равнодушным. Приглашаем прожить эту историю и вместе с главными героями найти ответ на главный вопрос: «Собака или Человек?»
Когда это будет?
7 октября, суббота, 18:00
Где это будет?
Творческая лаборатория «Театр-Вентилятор»
Казань, ул. Пушкина, 52, 4 этаж
Сколько это стоит?
200 / 250 / 300 / 350 руб. (4 ряда)
Билеты и информация: +7-960-042-10-39
Отзывы: vk.com/topic-64624652_32015176
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