7/10 | Спектакль «Собака или Человек?»

7 октября на сцене творческой лаборатории «Театр-Вентилятор» состоится далеко не такой детский, как может сначала показаться, спектакль «Собака или Человек».

«Собака или Человек?» — яркая история подростков, в основу которой лёг рассказ Константина Сергиенко «До свидания, овраг», где действие разворачивается между уличными собаками в овраге. Режиссеры перенесли образы собак на подростков, насытили их реальными жизненными историями и мыслями на тему справедливости, отношений ребёнка и взрослого, человека и социума, столкновения свободы и правил, доброты и обмана.

Весь спектакль в нескольких словах — это яркие образы, броские танцы, детские глаза, взрослые мысли, и конец, который никого не оставит равнодушным. Приглашаем прожить эту историю и вместе с главными героями найти ответ на главный вопрос: «Собака или Человек?»

Когда это будет?

7 октября, суббота, 18:00

Где это будет?

Творческая лаборатория «Театр-Вентилятор»

Казань, ул. Пушкина, 52, 4 этаж

Сколько это стоит?

200 / 250 / 300 / 350 руб. (4 ряда)

Билеты и информация: +7-960-042-10-39

Отзывы: vk.com/topic-64624652_32015176

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