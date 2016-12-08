10 и 11 декабря 2016 года в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль

Его основой станет книжная ярмарка: лучшие российские издательства представят научно-популярную, научную и художественную литературу, которую не найти в рядовом книжном магазине. Каждый книжный фестиваль в «Смене» связан с образованием, но в этот раз программа еще сильнее сфокусирована на самообразовании и науке.

В преддверии новогодних праздников, каникул и отпусков Зимний книжный фестиваль — это отличная возможность выбрать подарки близким и обновить домашнюю библиотеку. Помимо ярмарки вас ждут лекции известных ученых при поддержке ведущих просветительских проектов России, концерт культового современного композитора Владимира Мартынова в Казанской ратуше и насыщенная детская программа. В дни фестиваля в галерее «Смены» можно будет увидеть выставку московского художника Павла Отдельнова «ТЦ. Время цветных сараев».

Зимний книжный фестиваль организован Центром современной культуры «Смена».

http://smenabookfest.ru/

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