Жители Татарстана перечислили мошенникам более 160 тысяч рублей

В прошедшие выходные два жителя Татарстана стали жертвам мошенников, перечислив им более 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью 11 февраля 62-летней жительнице Бугульмы позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын стал виновником серьезного ДТП. Звонивший незнакомец предложил пенсионерке помощь, оценив свои услуги в 100 000 рублей. Пожилая женщина, долго не думая, перечислила требуемую сумму на абонентские номера, указанные мошенником. Позже пенсионерка выяснила, что ее обманули. На следующий день она обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что абонентский номер афериста зарегистрирован на территории Владимирской области.

Еще одной жертвой мошенников стал 38-летний житель Зеленодольского района, который пытался через сайт бесплатных объявлений купить телефакс. Договорившись с продавцом о покупке товара, мужчина перечислил незнакомцу 61 000 рублей. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.