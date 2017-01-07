В Татарстане 19-летний студент перечислил мошенникам деньги при попытке купить фотоаппарат

Накануне, 3 января, в полицию Казани поступило заявление от 19-летнего студента одного из вузов. Молодой человек стал жертвой афериста.

В полиции он рассказал, что в конце декабря ему позвонил неизвестный и сообщил, что продает дорогостоящий фотоаппарат по выгодной цене, а объявление о продаже разместил на сайте «Авито».

Студент заинтересовался предложением незнакомца и согласился на покупку. Продавец попросил внести предоплату в размере 54 800 рублей. Потерпевший перечислил требуемую сумму на указанный банковский счет. После перечисления денег объявление о продаже фотоаппарата было снято, а его владелец перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД по РТ.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенника.