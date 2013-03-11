В Казани задержали молодых людей, совершивших разбой

В Казани экипаж вневедомственной охраны по «горячим следам» задержал молодых людей, совершивших разбой.

Сегодня ночью было совершено нападение на двух студентов КФУ, которые через парк «Эрмитаж» возвращались в общежитие, расположенное на улице Пушкина. Внезапно потерпевших окружили 7 молодых людей, которые, приставив к спине одного из них металлический предмет, потребовали отдать все ценные вещи.

Несмотря на явную опасность, студенты отказались выполнить требования грабителей. Тогда их стали избивать, отобрали у одного кошелек с деньгами и документами, у второго – сотовый телефон.

В полицию позвонили очевидцы происшествия, сообщившие, что в парке происходит большая драка. Прибывший экипаж вневедомственной охраны, выяснив у потерпевших приметы нападавших, стал отрабатывать район. На улице Муштари сотрудники полиции увидели парня, садящегося в такси. По приметам молодой человек подходил под описание. Заметив полицейских, он резко сел в салон автомобиля и машина отъехала. Сотрудники полиции остановили машину и при досмотре данного молодого человека заметили на его кроссовках бурые пятна. За пазухой у него был обнаружен пневматический пистолет и три обоймы к нему. При нем находились также кошелек с водительскими правами и студенческим билетом одного из потерпевших. Задержанный указал на место возможного пребывания своих сообщников – парни и одна девушка были задержаны по «горячим следам». Молодые люди подозреваются также в совершении аналогичного преступления в ночь на 8 марта.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Пресс-служба ФГКУ УВО МВД по Республике Татарстан