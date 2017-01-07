В Казани пенсионеры отдали мошенникам 92 тысячи рублей

Два пожилых жителя Казани стали жертвами мошенников, отдав им свыше 92 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

2 января 70-летнему жителю Казани позвонила неизвестная и заявила о намерении купить гараж, объявление о продаже которого пенсионер разместил в интернете. В ходе разговора женщина уговорила продавца набрать некоторую комбинацию цифр в одном из банкоматов, в результате чего 70-летний казанец перечислил на ее счет 79700 рублей. Спустя два дня мужчина обратился в полицию, стражи порядка установили, что абонентский номер аферистки зарегистрирован в Самарской области.

Также жертвой мошенников стал 74-летний казанец, который решил продать мед через интернет. Мошенники, связавшись с ним по телефону, пообещали приобрести у него несколько килограммов товара и для перечисления денег они выведали у пенсионера реквизиты его банковской карты и сняли с его счета 13 тысяч рублей.