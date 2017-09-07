УФАС выявило нарушения на 10 млн рублей при проведении Сабантуя в Париже

Татарстанское УФАС рассмотрело жалобу главы регионального отделения Трудовой партии Ивана Климова на расходование бюджетных средств при проведении Сабантуя в Париже. Как рассказал «Ъ» господин Климов, ведомство выявило нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур. При этом в ходе заседания управление прекратило дело в отношении главы исполкома Казани Дениса Калинкина и возбудило новое дело в отношении начальника управления культуры Азата Абзалова. Ему может грозить штраф до 30 тыс. руб.

Сабантуй в Париже прошел 25 мая на Марсовом поле у Эйфелевой Башни. В празднике принимали участие мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Парижа Анн Идальго. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана. По данным господина Климова, общие затраты на организацию составили 19 млн руб., которые были предоставлены Казани из республиканского бюджета. «Сейчас УФАС будет проверять, куда делись еще 9 млн руб. Это примерная сумма фрахтования Boeing в Париж», — сказал «Ъ» партиец. Сам он намерен направить письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ.

Кирилл Антонов