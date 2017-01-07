Татарстанец показывал на своем телефоне сообщение и бесплатно забирал у людей гаджеты

Когда его задержали полицейские, то 29-летний ранее судимый житель Менделеевска не стал отпираться и во всем сознался.

Видимо, по его мнению, парень использовал безотказную схему. В Казани он с помощью сайта бесплатных объявлений находил тех, кто хотел продать свои гаджеты. Перед встречей со своими жертвами «покупатель» созванивался с ними и договаривался заплатить за товар по безналу.

Встретившись с продавцами, татарстанец прямо при них якобы перечислял деньги на карту. Показывал на своем телефоне сообщение об успешном проведении платежа и спокойно забирал гаджеты. Естественно по итогу никто из пострадавших обещанных денег так и не получил.

— В настоящее время установлена его причастность к 4 подобным эпизодам. Сумма ущерба от его действий превысила 30 тысяч рублей. Подозреваемый заключен под стражу, — сообщают в УМВД Казани. — Всех, кто пострадал от мошеннических действий данного лица, просьба обращаться по телефону «02» («020» с мобильного).