Сотрудниками МВД по РТ задержаны подозреваемые в вымогательстве и «телефонном терроризме»

Напомним, телефонные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в одном из торговых центров Набережных Челнов стали поступать в полицию Набережных Челнов с 10 августа 2015 года. Каждый раз роботизированный женский голос повторял фразу «В торговом центре заложена бомба».

После каждого подобного сообщения полицейские проводили эвакуацию посетителей и персонала торгового центра, выставляли оцепление, саперы и кинологи со служебными собаками обследовали помещения. Однако во всех случаях сообщения оказывались ложными.

12 августа на электронные почтовые адреса администрации торгового центра поступило анонимное письмо с требованием произвести онлайн-перечисление 70 тысяч долларов США в обмен на прекращение звонков о заложенной бомбе.

Вскоре злоумышленники от слов перешли к действиям. 8 сентября сотрудники охраны торгового комплекса обнаружили рядом со зданием пакет с самодельным взрывным устройством. Снова на место происшествия выехали полицейские, а также сотрудники всех экстренных служб. Из здания вновь были эвакуированы персонал и посетители.

Как установили сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Татарстана, обнаруженное устройство представляло собой безоболочное управляемое взрывное устройство на основе сотового телефона. Его вес в тротиловом эквиваленте составил около 2 кг.

Дальнейшее исследование взрывного устройства позволило полицейским совместно с коллегами из Управления ФСБ РФ по РТ выйти на подозреваемых.

Ими оказались 21-летний челнинец – студент-программист одного из казанских вузов и его двоюродный брат – торговый представитель одной из коммерческих фирм Набережных Челнов.

По словам задержанных, в период с 10 по 14 августа они произвели пять анонимных звонков о ложных фактах минирования торгового центра, желая вызвать своими действиями общественный резонанс, а также направили анонимное электронное письмо с требованием выплаты 70 тысяч долларов США за прекращение звонков.

Один из задержанных, будучи профессиональным программистом, использовал интернет-ресурсы, обеспечивающие полную анонимность.

Изготовив взрывное устройство, подозреваемый поместил его рядом с трансформаторной будкой около торгового центра. Однако прибывшие на место сотрудники полиции оцепили здание и провели все необходимые мероприятия по ликвидации угрозы.

В ходе обыска по месту прописки задержанного сотрудники МВД Татарстана изъяли большое количество аккумуляторных батареек, перемотанных скотчем, различные микросхемы и радиодетали, а также формулы преобразования лекарственных средств в наркотические.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) ч.1ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Задержанные свою вину полностью признали, в настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных сообщников подозреваемых.

Следственные действия

Комментарий: Максим Костромин зам. начальнка пресс-службы МВД по РТ

Пресс-служба МВД

по Республике Татарстан