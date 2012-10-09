В отношении 8 участников членов банды «Центровские» ОПФ «Ново-Татарские» возбуждено уголовное дело по статье «бандитизм» (видео)

В отношении лидера и 7 участников организованного преступного формирования «Ново-Татарские» возбуждено уголовное дело по ст.209 УК РФ «Бандитизм». Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан совместно со СУ СК России по Республике Татарстан задержали 8 участников банды, которые причастны к совершению ряда особо тяжких преступлений.

Своими жестокими действиями преступная банда «Ново-Татарские» прославилась еще в 1994 году, лишив жизни лидера бригады «Тракторная». Однако всплеск преступлений, совершенных участниками группировки пришелся на 1999-2004 годы. Мотивом применения незаконных действий членов банды являлся раздел сфер криминального влияния, борьба за лидерство внутри ОПФ «Ново-Татарские», а также личные амбиции лидера.

К тому же его не покидала мысль о становлении единственным «смотрящим» коммерческих структур, расположенных на территории города. При этом он уверенно шел к этой цели, убирая всех мешающих ему на пути.

Весной текущего года были изъяты арсеналы данной группировки, в число которых вошли 9 единиц огнестрельного оружия, патроны и гранаты. В ходе работы полицейские выявили ряд фактов преступной деятельности ОПФ «Ново-Татарские». Прежде всего это убийства, покушения на убийство, вымогательства, а также незаконное хранение оружия. Сотрудники полиции задержали 8 участников данной банды. Все они в настоящее время находятся под стражей. Лидер группировки также арестован, однако признательных показаний не дает.

В настоящее время возбуждено и возобновлено к производству 8 уголовных дел по 8 фактам преступной деятельности. Проведение оперативных мероприятий и следственных действий с обвиняемыми продолжаются. Они позволят закрепить выявленные факты и установить причастность членов бригады к иным преступлениям.

Для справки:

5 апреля 1999 года на берегу реки Нокса обнаружено тело лидера бригады «Тракторная», который три месяца находился в розыске. Проведенная экспертиза показала, что мужчина скончался в результате асфиксии.

8 сентября 1999 года в одном из дворов города Казани в автомобиле ВАЗ-2109 обнаружено тело лидера бригады «Автовокзаловские». Мужчина скончался от множественных огнестрельных ранений. Его водитель, также участник данной группировки, был ранен в ногу.

14 июля 2004 года лидер ОПФ «Ново-Татарсике» инсценировал ДТП по отношению к двум членам своей банды. Он совершил наезд на своем автомобиле «Volvo» на автомашину ВАЗ-21102, которая в результате перевернулась в кювет и въехала в забор частного дома.

Как оказалось заказчиком всех преступлений был лидер ОПФ «Ново-Татарские», а исполнителями — члены этой банды.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан