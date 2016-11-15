В КФУ начинают проводить бесплатные экскурсии

Их организуют ежемесячно с 19 ноября

Темой экскурсий станет «КФУ. История будущего», а сами акции приурочены ко дню рождения вуза.

За три часа гости университета узнают, каким он был 200 лет назад, и чем он живет сейчас. Опытные экскурсоводы проведут по современным лабораториям, историческим залам, институтам и музеям КФУ. Во время первой экскурсии запланировано проведение праздничной программы.

Для участия в экскурсии нужна предварительная запись. Получить более подробную информацию можно по телефону (843)233-73-45, сообщает пресс-служба КФУ.