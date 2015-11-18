В Казани впервые выступит грузинская группа «BANI»

19 декабря в концертном зале «Уникс» состоится концерт популярной грузинской группы «BANI». Известные артисты представят программу «Пою тебе, о Грузия моя». Они исполнят лучшие хиты репертуара — яркие и зажигательные композиции «Сванури», «Хевсурская баллада», «Рачули» и многие другие.

Коллектив «BANI» в буквальном смысле «родился» на улице. Еще в 2012 году группа молодых ребят исполняла на новый лад популярные грузинские фольклорные произведения в подземках Тбилиси. После знакомства с композитором и продюсером Чабуки Амиранашвили начинающие артисты записывают первый клип «Рачули». За первые недели он набрал более миллиона просмотров в Youtube и стал хитом грузинских хит-парадов на радио и телевидении.

Сейчас в репертуаре коллектива более 30 хитов. Музыка «BANI» популярна не только среди грузин. Песнями об истинных чувствах, крепкой дружбе и любви к родине артисты завоевали тысячи поклонников по всему миру.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, национально-культурной автономии грузин г. Казани «Сиони» и сети кафе «Хинкальная».

Билеты на Кассир.ру и в кассах города.