В Казани пройдет третья выставка-ярмарка бездомных кошек

5 декабря с 11:00 до 16:30 в центре современной культуры «Смена» пройдет третья благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». Это акция по пристройству бывших бездомных кошек, прошедших вакцинацию и стерилизацию. сообщает благотворительная организация «Зоозабота».

В программа мероприятия:

30 красивейших и добрейших кошек, которые ищут дом;

Литературный конкурс;

Детские аниматоры, мастер-классы для детей по рисованию и лепке;

Конкурсы и призы;

Благотворительная ярмарка;

Прием кормов для подопечных приюта.

Все животные привиты и здоровы. Отдаются по договору.

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