В Казани пройдет третья выставка-ярмарка бездомных кошек

5 декабря с 11:00 до 16:30 в центре современной культуры «Смена» пройдет третья благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». Это акция по пристройству бывших бездомных кошек, прошедших вакцинацию и стерилизацию. сообщает благотворительная организация «Зоозабота».
В программа мероприятия:
- 30 красивейших и добрейших кошек, которые ищут дом;
- Литературный конкурс;
- Детские аниматоры, мастер-классы для детей по рисованию и лепке;
- Конкурсы и призы;
- Благотворительная ярмарка;
- Прием кормов для подопечных приюта.
Все животные привиты и здоровы. Отдаются по договору.
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Не указано, что «вход — 50 руб. за семью»