В Казани пройдет третья выставка-ярмарка бездомных кошек

Опубликовано в Афиша
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кошки

5 декабря с 11:00 до 16:30 в центре современной культуры «Смена» пройдет третья благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». Это акция по пристройству бывших бездомных кошек, прошедших вакцинацию и стерилизацию. сообщает благотворительная организация «Зоозабота».

В программа мероприятия:

  • 30 красивейших и добрейших кошек, которые ищут дом;
  • Литературный конкурс;
  • Детские аниматоры, мастер-классы для детей по рисованию и лепке;
  • Конкурсы и призы;
  • Благотворительная ярмарка;
  • Прием кормов для подопечных приюта.

Все животные привиты и здоровы. Отдаются по договору.

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Фотографии компании
Найти проезд до Смена, центр современной культуры

Комментарий:

  1. Михаил:
    21.11.2015 в 05:12

    Не указано, что «вход — 50 руб. за семью»

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