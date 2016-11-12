В Казани откроется выставка «Учитель и ученики»

Выставка посвящена 85-летию со дня рождения Бориса Ивановича Майорова, прекрасного художника и педагога. Являясь ярким представителем российской живописной школы, художник создал более 400 произведений живописи и графики. Его творчество охватывает разные жанры: бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт. В каждом из них художник показывает себя как пытливый исследователь, старающийся раскрыть внутренний мир изображаемого. Трудно переоценить роль Б.И. Майорова в художественной жизни Татарстана, как педагога-художника, более 30 лет посвятившего себя воспитанию молодежи. Через его школу прошло не одно поколение художников.

Экспозиция включает произведения Бориса Ивановича и работы его бывших учеников разных поколений, а сейчас уже сложившихся мастеров, работающих в различных направлениях изобразительного искусства (более 20 имен).

Выставка 17 ноября в 16 часов в Национальной художественной галерее «Хазинэ» и продлится по 18 декабря 2016 года.