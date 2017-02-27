Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» выходит в московский прокат

В московских кинотеатрах выходит в прокат фильм Алексея Барыкина «Семейные хлопоты». «Семейные хлопоты» — первая картина среди фильмов, снятых в Татарстане, которая вышла в коммерческий прокат по республике: лента была показана в мультиплексах Казани и других городах и районах региона. Теперь фильм на протяжении двух недель можно будет смотреть и в столичных кинотеатрах.

Премьера фильма состоится 2 марта в 19.00 в кинотеатре «Сатурн» (м.Свиблово, ул.Снежная, 18). В рамках премьеры пройдет встреча с создателями фильма и исполнителями главных ролей.

«Семейные хлопоты» — это комедия положений с лихо закрученным сюжетом. Главные герои фильма – молодые супруги: он – русский, она – татарка. Молодые родители не могут решить, как назвать ребенка. Ситуация осложняется давлением со стороны родственников, родителей, бабушек и дедушек. Вокруг простого, казалось бы, выбора возникает запутанная история с большим количеством веселых недоразумений. В основу сюжета легли истории, рассказанные людьми, состоящими в смешанных браках.

Главные роли исполнили молодые артисты Андрей Ясинский и Ляйсан Файзуллина. Кроме того, в картине снялись знаменитые артисты татарстанских театров: Рамиль Тухватуллин, Люция Хамитова, Фирая Акберова, Роман Ерыгин и Елена Калаганова. Постановщиком фильма выступил кинорежиссер Алексей Барыкин — обладатель приза Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», номинант киноакадемии «Ника».

В январе 2017 года московская кинокомпания «Киноквант» приобрела права на римейк фильма «Семейные хлопоты». Планируется, что новая версия картины с топовыми российскими актерами в главных ролях выйдет в прокат уже в следующем году.

Прокат фильма в Москве осуществляется при поддержке Министерства культуры РТ, ГБУК РТ «Татаркино» и московского кинопрокатного учреждения «Московское кино», сообщает пресс-служба проекта «Семейные хлопоты».