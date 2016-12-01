“Sensation Craft” Лучшее в мире пивного ремесла от лучших пивоваров!

9 и 10 декабря приглашаем всех на фестиваль крафтовых разливных напитков “Sensation Craft”.
Двухдневный фестиваль с более 30 разливных сортов любимого напитка
В программе фестиваля:
- Дегустация пенных напитков, премьеры новых сортов,
беседы со знатоками пивоварения
- Ремесленные сорта с различных уголков мира классического и крафтового пивоварения
- Выступление музыкальных групп «Jaws Beat», «Kiwi»
- За настроение отвечает пивной эстет Махмуд Аракаев.
Вход свободный.
Участие в дегустации — 500 руб.
включает в себя 3 жетона + фирменный дегустационный бокал
Каждый следующий жетон за 100 рублей.
Жетоны можно обменять на любой сорт пенного за барной стойкой.
Музыкальный гиннесс Паб
г. Казань, Пр. Победы, д. 91
тел.: (843) 233-35-33
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