“Sensation Craft” Лучшее в мире пивного ремесла от лучших пивоваров!

9 и 10 декабря приглашаем всех на фестиваль крафтовых разливных напитков “Sensation Craft”.

Двухдневный фестиваль с более 30 разливных сортов любимого напитка

В программе фестиваля:

Дегустация пенных напитков, премьеры новых сортов,

беседы со знатоками пивоварения

беседы со знатоками пивоварения Ремесленные сорта с различных уголков мира классического и крафтового пивоварения

Выступление музыкальных групп «Jaws Beat», «Kiwi»

За настроение отвечает пивной эстет Махмуд Аракаев.

Вход свободный.

Участие в дегустации — 500 руб.

включает в себя 3 жетона + фирменный дегустационный бокал

Каждый следующий жетон за 100 рублей.

Жетоны можно обменять на любой сорт пенного за барной стойкой.

Музыкальный гиннесс Паб

г. Казань, Пр. Победы, д. 91

тел.: (843) 233-35-33

Посмотреть на карте Казани