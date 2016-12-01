“Sensation Craft” Лучшее в мире пивного ремесла от лучших пивоваров!

Опубликовано в Афиша
0
kraft

9 и 10 декабря приглашаем всех на фестиваль крафтовых разливных напитков “Sensation Craft”.
Двухдневный фестиваль с более 30 разливных сортов любимого напитка
В программе фестиваля:

  • Дегустация пенных напитков, премьеры новых сортов,
    беседы со знатоками пивоварения
  • Ремесленные сорта с различных уголков мира классического и крафтового пивоварения
  • Выступление музыкальных групп «Jaws Beat», «Kiwi»
  • За настроение отвечает пивной эстет Махмуд Аракаев.

Вход свободный.

Участие в дегустации — 500 руб.

включает в себя 3 жетона + фирменный дегустационный бокал

Каждый следующий жетон за 100 рублей.
Жетоны можно обменять на любой сорт пенного за барной стойкой.

Музыкальный гиннесс Паб
г. Казань, Пр. Победы, д. 91
тел.: (843) 233-35-33

Посмотреть на карте Казани

Фотографии компании
Найти проезд до Guinness pub, сеть ирландских пабов

Оставить комментарий

Похожие новости

Вверх

Вниз