3 апреля в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева состоится благотворительный концерт «Дети помогают детям». Собранные средства будут направлены в Фонд имени Анжелы Вавиловой. Начало концерта в 18.30.

В концерте примут участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты фонда В.Спивакова, фонда поддержки искусств «Арт-линия», благотворительного общественного фонда «Новые имена» юные музыканты Марат Баймухаметов, Осип Чебурашкин, Родион Шакиров, Маргарита Молчанова, Эвелина Сабитова, Ксения Курлович. Среди участников концерта — правнуки поэта-героя Мусы Джалиля, ученики Центральной Музыкальной школы при Московской консерватории Михаил Митрофанов-Джалиль и Елизавета Малышева-Джалиль.

В качестве почетной гостьи на концерте будет присутствовать дочь Мусы Джалиля – Чулпан Мусаевна.

Весь сбор от продажи билетов и благотворительных взносов будет передан в Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой на лечение тяжелобольных детей и строительство хосписа для пациентов с неизлечимыми заболеваниями.