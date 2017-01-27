Артек Электроника – 18 февраля | Соль

Проложив дорогу к звёздам, Артек Электроника уверенно продолжает наполнять свою музыку искренностью светлых мотивов, перенаправляя наши обыденные мысли к самым сокровенным детским мечтам.

Сочетание космически-электронной музыки и наивно вдохновенного вокала возвращает нас в детство, когда за горизонтом виделся мир невероятных открытий, а все мечты казались осуществимыми.

18 февраля группа впервые выступит в Казани с программой в формате лазерного шоу, где каждый зритель сможет на один вечер окунуться в мир виртуальной реальности.

Видео

На карте

Казань, ул. Профсоюзная, 22, бар «Соль»

Посмотреть на карте Казани

Ссылки

🚀Билеты на входе: